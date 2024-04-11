Венгрия продлила чрезвычайное положение на 180 дней на фоне войны в Украине

В Венгрии продлили чрезвычайное положение на 180 дней из-за войны в Украине. Об этом сообщает 24.hu, передает УНН.

Детали

В среду Венгрия приняла решение продлить чрезвычайное положение в связи с войной в Украине еще на 180 дней.

Голосование показало, что 135 депутатов поддержали эту инициативу, тогда как 47 выступили против.

Напомним

Венгрия находится в чрезвычайном положении уже более 4 лет.

Первое такое положение в стране было введено из-за коронавируса в 2020 году, но после его окончания правительство объявило о начале военного положения, которое длится с мая 2022 года и может завершиться не ранее 19 ноября этого года.

Венгрия продлила чрезвычайное положение на 180 дней