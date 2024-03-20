Великобритания отправила более 2 000 тонн продовольственной помощи в Газу

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  100144 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  105698 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  112498 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  118519 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  192646 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141919 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134163 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132469 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191930 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191074 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Новости по теме
Великобритания отправила более 2 000 тонн продовольственной помощи в Газу

Великобритания отправила более 2 000 тонн продовольственной помощи в Газу

  •  5860 просмотра
Украинские депутаты принимают участие в Одиннадцатой пленарной сессии ПА ЕВРОНЕСТ

Украинские депутаты принимают участие в Одиннадцатой пленарной сессии ПА ЕВРОНЕСТ

  •  5667 просмотра
рф распространяет фейк о СБУ и Зеленском, разжигающих в Украине религиозную войну

рф распространяет фейк о СБУ и Зеленском, разжигающих в Украине религиозную войну

  •  11018 просмотра
Мужчина подорвался на мине во время выпаса скота в Херсонской области

Мужчина подорвался на мине во время выпаса скота в Херсонской области

  •  10067 просмотра
Более 70% городов в мире не соответствуют стандартам ВОЗ по загрязнению воздуха

Более 70% городов в мире не соответствуют стандартам ВОЗ по загрязнению воздуха

  •  8369 просмотра
Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

  •  27153 просмотра
SpaceX начинает продажу спутниковых лазеров для быстрой космической связи

SpaceX начинает продажу спутниковых лазеров для быстрой космической связи

  •  22006 просмотра
ВСУ зафиксировали активность вражеской тактической авиации на востоке Украины

ВСУ зафиксировали активность вражеской тактической авиации на востоке Украины

  •  21885 просмотра
Косово готовится отправить Украине пакет военной помощи

Косово готовится отправить Украине пакет военной помощи

  •  20556 просмотра
Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе

Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе

  •  20799 просмотра

Популярные

Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

  •  27153 просмотра
Пакет, который устроит наши войска: Умеров о "Рамштайн" и новой помощи партнеров

Пакет, который устроит наши войска: Умеров о "Рамштайн" и новой помощи партнеров

  •  26141 просмотра
Украинские войска организуют "санитарную зону", а не путин - Данилов

Украинские войска организуют "санитарную зону", а не путин - Данилов

  •  35348 просмотра
Растрата $71,6 млн на ГП "Зоря-Машпроект": САП завершила досудебное расследование

Растрата $71,6 млн на ГП "Зоря-Машпроект": САП завершила досудебное расследование

  •  83322 просмотра
Более 5 млрд евро: Марченко об общем объеме портфеля проектов ЕИБ в Украине

Более 5 млрд евро: Марченко об общем объеме портфеля проектов ЕИБ в Украине

  •  54383 просмотра

Публикации

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  192646 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  173607 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  316928 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  332093 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  400530 просмотра

Великобритания отправила более 2 000 тонн продовольственной помощи в Газу

Соединенное Королевство отправило в Газу более 2 000 тонн продовольственной помощи, что является крупнейшей поставкой гуманитарной помощи в его истории, предназначенной для оказания жизненно необходимой помощи более чем 275 000 человек, страдающих от гуманитарного кризиса в регионе.

Общество •   •  5860 просмотра
Великобритания отправила более 2 000 тонн продовольственной помощи в Газу

Украинские депутаты принимают участие в Одиннадцатой пленарной сессии ПА ЕВРОНЕСТ

Украинские парламентарии приняли участие в Одиннадцатой пленарной сессии Парламентской ассамблеи ЕС - Восточные соседи (ПАСЕ) в Брюсселе, где обсудили различные темы, связанные с агрессией рф против Украины и Восточным партнерством.

политика •   •  5667 просмотра
Украинские депутаты принимают участие в Одиннадцатой пленарной сессии ПА ЕВРОНЕСТ

рф распространяет фейк о СБУ и Зеленском, разжигающих в Украине религиозную войну

российская пропаганда распространяет фейковые обвинения в религиозной войне в Украине в адрес президента Зеленского и Службы безопасности, чтобы подорвать доверие общественности и оправдать действия рф.

Общество •   •  11018 просмотра
рф распространяет фейк о СБУ и Зеленском, разжигающих в Украине религиозную войну

Мужчина подорвался на мине во время выпаса скота в Херсонской области

В Херсонской области местный житель погиб, подорвавшись на мине во время выпаса скота.

Война •   •  10067 просмотра
Мужчина подорвался на мине во время выпаса скота в Херсонской области

Более 70% городов в мире не соответствуют стандартам ВОЗ по загрязнению воздуха

Более 70% городов в 134 странах не соответствуют стандартам ВОЗ по загрязнению воздуха PM2. 5, причем Бангладеш, Пакистан и Индия являются одними из самых загрязненных, а Французская Полинезия, Маврикий и Исландия имеют самый чистый воздух.

Здоровье •   •  8369 просмотра
Более 70% городов в мире не соответствуют стандартам ВОЗ по загрязнению воздуха

Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

ВСУ применили беспилотники, чтобы нанести удар по российским тягачам, которые пытались похитить танк Leopard 2 под Тернами.

Война •   •  27153 просмотра
Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

SpaceX начинает продажу спутниковых лазеров для быстрой космической связи

SpaceX начала продавать спутниковые лазеры для быстрой космической связи другим спутниковым компаниям, что позволяет им передавать данные между спутниками со скоростью света и обеспечивать эффективное глобальное интернет-покрытие с меньшим количеством наземных станций.

Новости Мира •   •  22006 просмотра
SpaceX начинает продажу спутниковых лазеров для быстрой космической связи

ВСУ зафиксировали активность вражеской тактической авиации на востоке Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации и угрозе воздушных ударов в прифронтовых районах на востоке государства.

Война •   •  21885 просмотра
ВСУ зафиксировали активность вражеской тактической авиации на востоке Украины

Косово готовится отправить Украине пакет военной помощи

Косово отправит Украине пакет военной помощи, включая минометные снаряды, бронетехника и грузовики.

Война •   •  20556 просмотра
Косово готовится отправить Украине пакет военной помощи

Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе

Премьер-министр Израиля Нетаньяху отклонил просьбу президента США Байдена отменить запланированную наземную атаку на Рафах в Газе, ссылаясь на необходимость уничтожения боевиков ХАМАС, которые там скрываются.

Война •   •  20799 просмотра
Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе