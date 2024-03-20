Великобритания отправила более 2 000 тонн продовольственной помощи в Газу

Великобритания направила более 2000 тонн продовольственной помощи в Газу.

Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о поступлении крупнейшей в своей истории доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Более 2000 тонн продовольственной помощи, которая прошла через иорданский сухопутный коридор, предназначена для обеспечения жизненно необходимой помощи населению в регионе, страдающему от гуманитарного кризиса.

Офис представительства Великобритании заявил, что эта поставка, распределенная Всемирной продовольственной программой, обеспечит питание более 275 000 человек.

В составе поставки имеется обогащенная пшеничная мука, предназначенная для использования в пекарнях и готовых к употреблению продуктах питания.

Продовольственные наборы будут использованы для того, чтобы накормить более 275 000 человек в Газе. Каждый продуктовый пакет рассчитан на семью из пяти человек и состоит из овощных, мясных и рыбных консервов, финиковых батончиков. Посылка может удовлетворить половину суточной потребности в калориях семьи в течение 15 дней - информируют МИД Британии.

Добавим

Британский полевой госпиталь, управляемый UK-Med, уже работает на месте и оказывает жизненно необходимую медицинскую помощь населению Газы.

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