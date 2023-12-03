Великобритания направит в Газу самолеты-разведчики для поиска заложников

Великобритания осуществит разведывательные полеты над сектором Газы, чтобы помочь с поиском и спасением британских заложников, которых похитил ХАМАС, сообщил министр обороны Великобритании Грант Шеппс, пишет УНН.

Детали

Грант Шеппс сообщил, что ХАМАС до сих пор удерживает британских заложников. Чтобы помочь спасательным операциям, невооруженные самолеты Великобритании начнут осуществлять наблюдение над сектором Газа, чтобы помочь найти заложников.

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В Минобороны Великобритании добавили, что самолеты-разведчики не будут вооружены, не будут выполнять боевую роль, и их задачей будет исключительно поиск заложников. Только информация, касающаяся спасения заложников, будет передана в соответствующие органы, ответственные за спасение заложников.

Напомним

По данным Израильского координационного центра по делам пропавших без вести и похищенных лиц, в секторе Газа до сих пор остаются 137 заложников, в том числе одиннадцать иностранцев.