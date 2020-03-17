Крупный бизнес создаст спецфонд для борьбы с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский и представители крупного бизнеса договорились о создании спецфонда для борьбы с коронавирусом. Об этом у себя в Facebook сообщил бизнесмен Андрей Ставницер, сообщает УНН.
“Я участвовал во встрече президента с бизнесом по теме минимизации последствий пандемии в Украине. Откровенно говоря, новый для меня опыт, когда государство приглашает к сотрудничеству и просит помощи. Обычно мы старались держаться подальше и часто действовали вопреки.
Договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами. Кроме денег, будем помогать людьми, ресурсами, логистикой, опытом”, — сообщил он.
На встречу к Президенту, напомним, были приглашены Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Александр Ярославский, Сергей Тигипко, Юрий Косюк — всего 15 человек.
“У каждого свои компетенции. Первоочередное — аппараты для искусственной вентиляции легких. С этим все плохо, больницы катастрофически не готовы. И тесты нужны обоих типов — экспресс и ПЦР. С тестами вопрос более-менее решен, в субботу приедет первый миллион экспресс-тестов, по словам президента, их в первую очередь передадут на передовую”, — рассказал Ставницер.