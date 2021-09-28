Крупные или мелкие покупки на Черную пятницу: что выгоднее

Что такое Black Friday

Черная пятница — крупнейшая ежегодная распродажа. Традиционно она начинается на неделе после праздника Благодарения и длится 24 часа. Но часто магазины запускают акции раньше и продолжают празднование до конца выходных.

В США традицию делать скидки на товары в конце ноября ввели еще в 19 веке. Праздник предназначен для покупки рождественских подарков. В это время американцы берут выходные и отгулы на работе, чтобы скупиться по выгодным ценам.

Извлекаем максимальную пользу

Готовьтесь к Черной пятнице заранее. Это позволит избежать необдуманных приобретений с сомнительной выгодой. Напишите список, отсортировав пункты по степени важности. Сначала спланируйте крупные покупки, так как они приносят покупателю большую выгоду. Например, 10% акция на дорогой телевизор снижает цену на несколько тысяч, в то время как 50% от стоимости дешевого брелока — это 10–20 гривен.

Перед началом шопинга определитесь с тем, какая техника соответствует вашим ожиданиям. Выпишите параметры, наименования конкретных моделей и т.д. Добавьте в корзину подходящие товары в нескольких магазинах. Это позволит сравнить цены в день акционных продаж.

Скидки на мелкие покупки

Приобретая дешевые товары, оценить выгоду сложнее. Некоторые магазины заранее завышают стоимость продукции, а затем делают искусственную скидку на 10–15%. Чтобы избежать обмана, просмотрите цены на нужные товары за месяц до начала распродажи.

Совершая мелкие покупки, ищите скидки от 50 до 90%. Они принесут большую выгоду. Чтобы ощутить экономию, спланируйте 5–10 некрупных покупок. Заранее отложите деньги на шопинг, и напишите список. Подумайте, что пригодится вам в будущем, когда скидок не будет. Но не покупайте ненужные вещи, даже если акции на них кажутся выгодными.

Покупаем новогодние подарки

Черная пятница в Украине — это время предпраздничного шопинга. Скидки на дорогие товары позволяют покупать те подарки, о которых мечтают родные и близкие люди. Во время распродажи выгодно приобретать:



смартфоны;



планшеты;



ноутбуки;



игровые приставки;



телевизоры;



компьютеры;



домашние кинотеатры.



В Черную пятницу по сниженным ценам продают бытовую технику, одежду, мебель, автотовары, детские игрушки и авиабилеты. Также на распродаже покупают символические презенты для коллег, одноклассников или одногруппников. При массовых покупках даже небольшая скидка экономит деньги.

Покупая подарки заранее, учитывайте время, отведенное на доставку товара. Например, посылки из заграницы после осенней распродажи едут дольше, из-за чрезмерной нагрузки на службы доставки.

Список магазинов, участвующих в Черной пятнице постоянно растет. Гипермаркет электроники и бытовой техники Comfy.ua ежегодно участвует в празднике и вводит скидки на продукцию.