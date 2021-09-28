Великі чи дрібні покупки на Чорну п'ятницю: що вигідніше

ukru
19:38 • 80308 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 104669 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 164156 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 146790 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148135 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159412 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176956 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150004 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159184 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176021 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126440 перегляди
Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

17 березня, 15:43 • 92891 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120601 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138480 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 97738 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 164152 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154863 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252511 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248807 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377123 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54953 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64904 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63125 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99072 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109895 перегляди
Актуальне
Великі чи дрібні покупки на Чорну п'ятницю: що вигідніше

Великі чи дрібні покупки на Чорну п'ятницю: що вигідніше

Київ • УНН

 • 13611 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Щорічно в кінці осені проходить найбільша осінній розпродаж. Чорна п’ятниця 2021 запланована на 26 листопада. Але деякі магазини вже анонсували знижки від 20 до 70% на одяг, книги, іграшки, електроніку, туристичне спорядження та путівки. Видання NBC News, навпаки, прогнозує зростання цін на побутові прилади. Згідно з опублікованими даними, подорожчання обумовлене труднощами з доставкою через повені в Європі й Китаї. В результаті природних катаклізмів пошкоджені дороги, склади й автомобілі, що стало причиною логістичної кризи. Але акції на деякі товари все ж принесуть вигоду покупцям.

Що таке Black Friday

Чорна п’ятниця — найбільша щорічний розпродаж. Традиційно вона починається на тижні після свята Подяки й триває 24 години. Але часто магазини запускають акції раніше і продовжують святкування до кінця вихідних.

У США традицію робити знижки на товари в кінці листопада ввели ще в 19 столітті. Свято призначене для покупки різдвяних подарунків. В цей час американці беруть вихідні та відгули на роботі, щоб скупитися за вигідними цінами.

Витягуємо максимальну користь

Готуйтеся до Чорної п’ятниці заздалегідь. Це дозволить уникнути необдуманих придбань з сумнівною вигодою. Напишіть список, відсортувавши пункти за ступенем важливості. Спочатку сплануйте великі покупки, оскільки вони приносять покупцеві більшу вигоду. Наприклад, 10% акція на дорогий телевізор знижує ціну на кілька тисяч, в той час, як 50% від вартості дешевого брелока — це 10-20 гривень.

Перед початком шопінгу визначитеся з тим, яка техніка відповідає вашим очікуванням. Випишіть параметри, найменування конкретних моделей і т.д. Додайте в кошик відповідні товари в декількох магазинах. Це дозволить порівняти ціни в день акційних продажів.

Знижки на дрібні покупки

Купуючи дешеві товари, оцінити вигоду складніше. Деякі магазини заздалегідь завищують вартість продукції, а потім роблять штучну знижку на 10-15%. Щоб уникнути обману, перегляньте ціни на потрібні товари за місяць до початку розпродажу.

Здійснюючи дрібні покупки, шукайте знижки від 50 до 90%. Вони принесуть велику вигоду. Щоб відчути економію, сплануйте 5-10 дрібних покупок. Заздалегідь відкладіть гроші на шопінг, і напишіть список. Подумайте, що стане в пригоді вам в майбутньому, коли знижок не буде. Але не купуйте непотрібні речі, навіть якщо акції на них здаються вигідними.

Купуємо новорічні подарунки

Чорна п’ятниця в Україні — це час передсвяткового шопінгу. Знижки на дорогі товари дозволяють купувати ті подарунки, про які мріють рідні та близькі люди. Під час розпродажу вигідно купувати:

  • смартфони;
  • планшети;
  • ноутбуки;
  • ігрові приставки;
  • телевізори;
  • комп’ютери;
  • домашні кінотеатри.

В Чорну п’ятницю за зниженими цінами продають побутову техніку, одяг, меблі, автотовари, дитячі іграшки та авіаквитки. Також на розпродажі купують символічні презенти для колег, однокласників або одногрупників. При масових покупках навіть невелика знижка заощаджує гроші.

Купуючи подарунки заздалегідь, враховуйте час, відведений на доставку товару. Наприклад, посилки з-за кордону після осіннього розпродажу їдуть довше, через надмірне навантаження на служби доставки.

Список магазинів, що беруть участь в Чорній п’ятниці стає дедалі більше. Гіпермаркет електроніки та побутової техніки Comfy.ua щорічно бере участь у святі й вводить знижки на продукцію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами