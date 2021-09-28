Великі чи дрібні покупки на Чорну п'ятницю: що вигідніше

Що таке Black Friday

Чорна п’ятниця — найбільша щорічний розпродаж. Традиційно вона починається на тижні після свята Подяки й триває 24 години. Але часто магазини запускають акції раніше і продовжують святкування до кінця вихідних.

У США традицію робити знижки на товари в кінці листопада ввели ще в 19 столітті. Свято призначене для покупки різдвяних подарунків. В цей час американці беруть вихідні та відгули на роботі, щоб скупитися за вигідними цінами.

Витягуємо максимальну користь

Готуйтеся до Чорної п’ятниці заздалегідь. Це дозволить уникнути необдуманих придбань з сумнівною вигодою. Напишіть список, відсортувавши пункти за ступенем важливості. Спочатку сплануйте великі покупки, оскільки вони приносять покупцеві більшу вигоду. Наприклад, 10% акція на дорогий телевізор знижує ціну на кілька тисяч, в той час, як 50% від вартості дешевого брелока — це 10-20 гривень.

Перед початком шопінгу визначитеся з тим, яка техніка відповідає вашим очікуванням. Випишіть параметри, найменування конкретних моделей і т.д. Додайте в кошик відповідні товари в декількох магазинах. Це дозволить порівняти ціни в день акційних продажів.

Знижки на дрібні покупки

Купуючи дешеві товари, оцінити вигоду складніше. Деякі магазини заздалегідь завищують вартість продукції, а потім роблять штучну знижку на 10-15%. Щоб уникнути обману, перегляньте ціни на потрібні товари за місяць до початку розпродажу.

Здійснюючи дрібні покупки, шукайте знижки від 50 до 90%. Вони принесуть велику вигоду. Щоб відчути економію, сплануйте 5-10 дрібних покупок. Заздалегідь відкладіть гроші на шопінг, і напишіть список. Подумайте, що стане в пригоді вам в майбутньому, коли знижок не буде. Але не купуйте непотрібні речі, навіть якщо акції на них здаються вигідними.

Купуємо новорічні подарунки

Чорна п’ятниця в Україні — це час передсвяткового шопінгу. Знижки на дорогі товари дозволяють купувати ті подарунки, про які мріють рідні та близькі люди. Під час розпродажу вигідно купувати:



смартфони;



планшети;



ноутбуки;



ігрові приставки;



телевізори;



комп’ютери;



домашні кінотеатри.



В Чорну п’ятницю за зниженими цінами продають побутову техніку, одяг, меблі, автотовари, дитячі іграшки та авіаквитки. Також на розпродажі купують символічні презенти для колег, однокласників або одногрупників. При масових покупках навіть невелика знижка заощаджує гроші.

Купуючи подарунки заздалегідь, враховуйте час, відведений на доставку товару. Наприклад, посилки з-за кордону після осіннього розпродажу їдуть довше, через надмірне навантаження на служби доставки.

Список магазинів, що беруть участь в Чорній п’ятниці стає дедалі більше. Гіпермаркет електроніки та побутової техніки Comfy.ua щорічно бере участь у святі й вводить знижки на продукцію.