Огромный железобетонный завод "УЗ" в Винницкой области простаивает из-за некомпетентности управленцев - Гришина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Из-за некомпетентности руководства “Укрзализныци” в Винницкой области простаивает масштабный Гниванский завод спецжелезобетона, передает УНН.
Когда-то это было стратегическое профильное предприятие, которое обеспечивало потребности украинской железной дороги: завод производил стойки опор для контактной сети и шпалы для железнодорожных путей.
На заводе трудоустроено более 400 человек, площадь промышленного предприятия достигает 72 га. Впрочем, мощности предприятия используются лишь на 15%. Из-за недостатка средств.
Ситуацией на заводе, который генерирует убытки вместо прибыли, возмущена Председатель Временной следственной комиссии ВР по вопросам оценки критического состояния “УЗ” Юлия Гришина. По итогам визита на предприятие она анонсировала отчет ВСК относительно реального состояния дел в “Укрзализныце”
“Мы видим бесхозяйственное отношение к предприятию, несостоятельность его руководства найти деньги, чтобы предприятие начало получать прибыль, а люди — зарплаты.
Также мы четко видим, что один из источников наполнения Укрзализныци — это работа заводов, которые на сегодня не имеют заказов и просто погибают на глазах. А местные и государственные бюджеты теряют налоги”, — сказала она.
Также Гришина анонсировала заседание ВСК, которое состоится 7 октября. На нем члены комиссии заслушают отчет правоохранителей относительно “Укрзализныци”. Перед парламентом ВСК отчитываться в конце года. С полным аудитом “Укрзализныци” и ее предприятий.