Величезний залізобетонний завод "УЗ" на Вінниччині простоює через некомпетентність управлінців - Гришина

Колись це було стратегічне профільне підприємство, яке забезпечувало потреби української залізниці: завод виробляв стійки опор для контактної мережі та шпали для залізничних колій.

На заводі працевлаштовано понад 400 осіб, площа промислового підприємства сягає 72 га. Втім, потужності підприємства використовуються лише на 15%. Через нестачу коштів.

Ситуацією на заводі, який генерує збитки замість прибутків, обурена Голова Тимчасової слідчої комісії ВР з питань оцінки критичного стану “УЗ” Юлія Гришина. За підсумками візиту на підприємство вона анонсувала звіт ТСК щодо реального стану справ в «Укрзалізниці"

"Ми бачимо безгосподарне відношення до підприємства, неспроможність його керівництва знайти гроші, щоб підприємство почало отримувати прибутки, а люди - зарплати.

Також ми чітко бачимо, що одне із джерел наповнення Укрзалізниці - це робота заводів, які на сьогодні не мають замовлень і просто гинуть на очах. А місцеві і державні бюджети втрачають податки", - сказала вона.

Також Гришина анонсувала засідання ТСК, яке відбудеться 7 жовтня. На ньому члени комісії заслухають звіт правоохоронців щодо "Укрзалізниці". Перед парламентом ТСК має звітувати наприкінці року. З повним аудитом " Укрзалізниці" та її підприємств.