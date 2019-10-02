Вечерний Киев сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В центре столицы сегодня вечером наблюдается максимальный уровень заторов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В частности, пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, улицы Крещатик, Богдана Хмельницкого, Пирогова, Владимирскую, Саксаганского.
Кроме того, значительное усложнение движения заметно на улицах Сечевых Стрельцов, Глыбочицкой, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Дегтяревской, Борщаговской.
На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Северном, Патона и Южном - затруднено в обоих направлениях. На мосту Метро движение затруднено в направлении левого берега. По Дарницкому мосту можно проехать свободно.
Напомним, штрафные санкции в отношении владельцев нерастаможенных автомобилей отложены до 1 января 2020 года.