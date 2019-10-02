Вечірній Київ скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У центрі столиці сьогодні ввечері спостерігається максимальний рівень заторів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Зокрема, затори скували бульвар Тараса Шевченка, вулиці Хрещатик, Богдана Хмельницького, Пирогова, Володимирську, Саксаганського.
Крім того, значне ускладнення руху помітне на вулицях Січових Стрільців, Глибочицькій, Юрія Іллєнка, Олени Теліги, Дегтярівській, Борщагівській.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.
Рух на мостах –Північному, Патона та Південному - ускладнено в обох напрямках. На мосту Метро рух ускладнений в напрямку лівого берега. Дарницьким мостом можна проїхати вільно.
Нагадаємо, штрафні санкції до власників нерозмитнених автомобілів відкладені до 1 січня 2020 року.