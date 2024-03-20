Вечером временно не будет работать реестр деклараций: технические работы

Сегодня с 22:30 до 23:30 будет частично ограничен доступ к реестру деклараций из-за проведения программно-технического обслуживания. Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

"20 марта 2024 года с 22:30 до 23:30 доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления будет частично ограничен в связи с проведением программно-технического обслуживания", - сообщили в НАПК.

Напомним

В декабре прошлого года НАПК открыло реестр деклараций для публичного доступа, учитывая меры безопасности, и уточнило, что некоторые документы могут быть временно изъяты во время военного положения.