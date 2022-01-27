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Ученые обнаружили новые виды животных в долине реки Меконг

Ученые обнаружили новые виды животных в долине реки Меконг

Киев • УНН

 • 56490 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал список из 224 видов растений и животных, недавно открытых в малоизученных районах бассейна реки Меконг, что протекает по территории Китая, Мьянмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама, информирует УНН.

Детали

Среди них - лангуры Поупа, единственные млекопитающие из всех вновь открытых видов. Эти приматы с белыми кругами под глазами, которые делают их похожими на привидение, живут на крутых склонах потухшего вулкана Поупа в Мьянме.

Кроме обезьян, ученые обнаружили десятки новых видов рептилий и земноводных, включая лягушек и тритонов, а также рыб и 155 видов растений, в том числе единственный известный вид сочного бамбука, который растет в Лаосе и способен накапливать в стеблях влагу в засушливый период.

Все эти новые виды были обнаружены еще в 2020 году, однако тогда решение о публикации списка было отложено.

Регион Меконга с его биологическим разнообразием - это настоящий рай для исследователей. Там можно найти тысячи различных видов: и тигров и азиатских слонов, и даже единорогов - так-так, там живет очень редкое животное, так называемый азиатский единорог, или саола.

В целом, считая последний список, в этом регионе с 1997 года было открыто более 3 тыс. новых видов.

Кстати, не все новые виды нашли в диких джунглях. Так, растение из семейства имбирных, которое получило название "жук-вонючка" за резкий запах, напоминающий запах жуков, которых используют как пикантную приправу к рису, было обнаружено прямо в цветочном магазине на северо-востоке Таиланда.

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