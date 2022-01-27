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Шахед-136

Вчені виявили нові види тварин в долині річки Меконг

Вчені виявили нові види тварин в долині річки Меконг

Київ • УНН

 • 56491 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Світовий фонд дикої природи (WWF) опублікував список із 224 видів рослин і тварин, нещодавно відкритих у маловивчених районах басейну річки Меконг, що протікає територією Китаю, М'янми, Лаосу, Таїланду, Камбоджі та В'єтнаму, інформує УНН.

Деталі

Серед них – лангури Поупа, єдині ссавці із усіх знову відкритих видів. Ці примати з білими колами під очима, які роблять їх схожими на привид, живуть на крутих схилах потухлого вулкана Поупа у М'янмі.

Крім мавп, вчені виявили десятки нових видів рептилій та земноводних, включаючи жаб та тритонів, а також риб та 155 видів рослин, у тому числі єдиний відомий вид соковитого бамбука, який росте в Лаосі та здатний накопичувати у стеблах вологу у посушливий період.

Всі ці нові види було виявлено ще у 2020 році, проте тоді рішення про публікацію списку було відкладено.

Регіон Меконга з його біологічною різноманітністю – це справжній рай для дослідників. Там можна знайти тисячі різних видів: і тигрів, і азіатських слонів, і навіть однорогів – так-так, там живе дуже рідкісна тварина, так званий азіатський єдиноріг, або саола.

Загалом, рахуючи останній список, у цьому регіоні з 1997 року було відкрито понад 3 тис. нових видів.

До речі, не всі нові види знайшли в диких джунглях. Так, рослина з сімейства імбирних, що отримала назву "жук-смердючка" за різкий запах, що нагадує запах жуків, яких використовують як пікантну приправу до рису, було виявлено прямо в квітковому магазині на північному сході Таїланду.

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