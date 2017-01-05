Убийцу пенсионерки задержали в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил пожилую женщину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что 32-летний неоднократно судимый мужчина, в том числе за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, находясь в состоянии алкогольного опьянения в с. Воронькив Бориспольского района, во время ссоры с 90-летней женщиной, нанес последней удары кулаком по голове, после чего потерпевшая упала на пол. После этого злоумышленник начал душить женщину, пока она не перестала подавать признаки жизни и затянул тело умершей в колодец.
В результате проведенных первоочередных следственных действий, в порядке ст. 208 УПК Украины, злоумышленник задержан и ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.