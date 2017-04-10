Убийца бойца АТО в Харькове получил 15 лет заключения

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы.

"Чрезвычайное происшествие произошло на Привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Харькова в марте 2016 года. Поздно ночью пьяница затеял ссору с двумя военными. Словесная перепалка переросла в драку. Злоумышленник выхватил нож. Сначала несколько раз ударил им одного из военных. Когда тот перестал подавать признаки жизни - переключился на другого. Он несколько раз ударил вторую жертву ножом в грудь. Пострадавший попытался убежать от нападающего, но поскользнулся и упал. Убийца подошел к нему и стал добивать. от полученных ранений мужска скончался на месте. Первого пострадавшего, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, удалось спасти", - пояснил М. Блохин.

Несмотря на то, что резню сняли камеры наблюдения, на суде подозреваемый свою вину не признал. Кроме того, считая, что срок наказания слишком строгий, обвиняемый и его защитник подали апелляционные жалобы. Однако суд их не удовлетворил.

Как сообщал УНН 10 апреля, сотрудники «М.С.Л.» присоединились к благотворительному полумарафона в поддержку ветеранов АТО.