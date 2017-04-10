Убийца бойца АТО в Харькове получил 15 лет заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Апелляционный суд области и оставил без изменений приговор Ленинского районного суда г.Харькова 37-летнему харьковчанину, который признан виновным в покушении на умышленное убийство и в умышленном убийстве (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115, п.13 ч.2 ст.115 УК Украины). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы.
"Чрезвычайное происшествие произошло на Привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Харькова в марте 2016 года. Поздно ночью пьяница затеял ссору с двумя военными. Словесная перепалка переросла в драку. Злоумышленник выхватил нож. Сначала несколько раз ударил им одного из военных. Когда тот перестал подавать признаки жизни - переключился на другого. Он несколько раз ударил вторую жертву ножом в грудь. Пострадавший попытался убежать от нападающего, но поскользнулся и упал. Убийца подошел к нему и стал добивать. от полученных ранений мужска скончался на месте. Первого пострадавшего, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, удалось спасти", - пояснил М. Блохин.
Несмотря на то, что резню сняли камеры наблюдения, на суде подозреваемый свою вину не признал. Кроме того, считая, что срок наказания слишком строгий, обвиняемый и его защитник подали апелляционные жалобы. Однако суд их не удовлетворил.
Как сообщал УНН 10 апреля, сотрудники «М.С.Л.» присоединились к благотворительному полумарафона в поддержку ветеранов АТО.