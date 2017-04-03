Тяжелая артиллерия. Обзор событий за 27 марта - 2 апреля

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На этой неделе против Украины использовали тяжелую артиллерию. И речь не про обстрелы на Донбассе.

ОБСТРЕЛ КОНСУЛЬСТВА
Первую “тяжелую артиллерию” применили для обстрела польского консульства в Луцке. Инцидент произошел в ночь на 29 марта. Неизвестные из гранатомета обстреляли помещение Генерального консульства Польши в Луцке.

Помещение, куда целились злоумышленники, было служебным. На момент выстрела там никого не было. Семья консула живет в другом крыле здания, комната охраны находится этажом ниже. Поэтому во время обстрела никто не пострадал. Однако сам факт, что в мирном городе по дипломатическому ведомству стреляли из тяжелого оружия, не может не вызывать удивления.

Глава МИД Павел Климкин сразу же выразил возмущение по поводу провокации в Луцке.

“Это подлость тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша. Делаем все, чтобы виновные были наказаны”, — заявил Климкин.

В свою очередь польский президент Дуда заявил, что значение нападения на консульство Польши в Луцке нельзя преуменьшать, и сообщил, что этот инцидент требует “решительного вмешательства” . Его поддержал и консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки, который заявил, что ночное нападение на помещение консульства его государство расценивает как террористический акт. После этого Польша направила Министерству иностранных дел Украины ноту протеста.

В Службе безопасности Украины тем временем заявили, что обстрел польского консульства может быть выгоден России.

“Провокации против Республики Польша, которые время от времени случаются в Украине, выгодно только одной стороне — Российской Федерации, почерк которой видно издалека”, — говорилось в сообщении спецслужбы.

Сходную с СБУ мнение высказал и политолог Владимир Фесенко, который связал обстрел консульства с взрывами на складе боеприпасов в Балаклее. По словам эксперта, несмотря на то, что оба случая имеют разные цели, и взрывы, и обстрел могут быть выгодными исключительно одной стороне — Кремлю.

ДОЛГ ЯНУКОВИЧА
Второй раз “тяжелую артиллерию” на этой неделе использовал Верховный суд Лондона, который вынес первое решение по делу Украины против России по так называемому “долга Януковича” .

Напомним, в декабря 2013 года Киев и Москва договорились о предоставлении российской стороной Украине кредита в объеме 15 миллиарда долларов. Первый транш кредита в объеме трех миллиардов долларов Киев получил в конце декабря 2013 года. По словам экспертов, эти деньги на самом деле были не кредитом, а взяткой для Виктора Януковича за отказ от Ассоциации с ЕС.

Пусть там, но по графику, Украина должна выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку Президент Петр Порошенко ввел мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе России. После этого в феврале 2016 Россия подала судебный иск против Украины.

На этой неделе Высокий суд Лондона принял в ускоренное рассмотрение российский иск. Украинская власть выстраивали свою позицию на заявление о том, что оформление сделки прошло с нарушением украинского права, а также ссылались на российскую агрессию против Украины и аннексию Крыма. Но судья отверг все аргументы украинской стороны и снял с России обвинения в политическом давлении на Украину.

Киев заявил о намерении обжаловать решение суда. Как сообщил министр финансов Александр Данилюк, Украина уважает решение Высокого суда Лондона, но считает, что оно не учитывает “объективные факты экономической и военной агрессии против Украины и ее народа, которые Россия без перерыва осуществляет с 2014 года”.

Высокий суд Лондона украинские аргументы не принял, зато позволил подачу апелляции. Также судья удовлетворил ходатайство Украины о временном приостановлении исполнения принятых в пользу России решения.

Поэтому не переключайтесь, друзья. Самое интересное — впереди.

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