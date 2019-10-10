Стоимость строительных работ продолжила рост

В сфере возведения зданий индекс цен вырос за год на 8,7%, в том числе в сфере возведения нежилых зданий рост произошел на 7,2%, а в сфере возведения жилых зданий - 10,2%.

Как сообщал УНН, эксперты прогнозируют, что стоимость недвижимости на первичном рынке будет продолжать постепенно расти, в частности, из-за роста себестоимости строительных работ и рост стоимости строительных материалов.

Глава правления - президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, отметил, что стоимость жилья должна стать одним из главных критериев выбора объекта для инвестирования, ведь стоимость ниже рыночной - повод насторожиться.

"Если потенциальный инвестор занимается мониторингом цен на рынке - это уже большой плюс. Ведь обычно просто видят низкую цену и бегут покупать, не раздумывая, кто там и что. Должна насторожить цена, ниже рыночной. Есть главный ориентир - стоимость квадратного метра, которую высчитывает Минрегион (сейчас Министерство развития общин и территорий). В начале года это был показатель 13,8 тыс. грн, к которому следует добавить расходы на проектирование, землю, маркетинг и т.д. К тому же, работать без прибыли никто не будет. Поэтому если квадратный метр эконом-класа стоит, в среднем, около 18 тыс. грн, то продажа такого за 14 может быть сомнительной. Это либо компания, которая хочет собрать деньги и исчезнуть, или слишком дешевые (а значит некачественные) материалы, строители и т.д.", - пояснил Кушнир.

Президент ХК "Киевгорстрой" также добавил, что себестоимость строительства постоянно растет и только за последний год она выросла на 30%. Постоянно дорожают строительно-монтажные работы, а если еще и доллар вырастет до 30 грн, то это повлечет за собой подорожание и себестоимости и стоимости работ, а следовательно цена за квадратный метр также возрастет.