Вартість будівельних робіт продовжила зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні-серпні 2019 року у порівнянні до аналогічного періоду минулого року становить 108,3%. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики України.
У сфері зведення будівель індекс цін зріс за рік на 8,7%, зокрема у сфері зведення нежитлових будівель зростання відбулося на 7,2%, а у сфері зведення житлових будівель – 10,2%.
Як повідомляв УНН, експерти прогнозують, що вартість нерухомості на первинному ринку продовжуватиме поступово зростати, зокрема, через зростання собівартості будівельних робіт та зростання вартості будівельних матеріалів.
Голова правління – президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, наголосив, що вартість житла має стати одним з головних критеріїв вибору об’єкту для інвестування, адже вартість нижча ринкової – привід насторожитися.
"Якщо потенційний інвестор займається моніторингом цін на ринку – це вже великий плюс. Адже зазвичай просто бачать низьку ціну і біжать купувати, не розмірковуючи, хто там і що. Має насторожити ціна, нижче ринкової. Є головний орієнтир – вартість будівництва квадратного метра, яку вираховує Мінрегіон (зараз Міністерство розвитку громад і територій). На початку року це був показник 13,8 тис. грн, до якого варто додати витрати на проектування, землю, маркетинг тощо. До того ж, працювати без прибутку ніхто не буде. Тож якщо квадратний метр економ-класу коштує, в середньому, близько 18 тис. грн, то продаж такого за 14 може бути сумнівним. Це або компанія, яка хоче зібрати гроші та зникнути, або занадто дешеві (а значить неякісні) матеріали, будівельники тощо", - пояснив Кушнір.
Президент ХК "Київміськбуд" також додав, що собівартість будівництва постійно росте і тільки за останній рік вона виросла на 30%. Постійно дорожчають будівельно-монтажні роботи, а якщо ще й долар зросте до 30 грн, то це потягне за собою здорожчання і собівартості, і вартості робіт, а отже ціна за квадратний метр також зросте.