"Вальядолид" Лунина потерпел первое поражение в сезоне испанской Примеры

Встреча прошла в Валенсии на стадионе "Сьюдад де Валенсия". "Вальядолид" дважды пропустил ближе к завершению противостояния от испанцев Моралеса и Леон, а в ответ не смогли ответить голами - 0:2.

Лунин провел весь поединок в запасе.

Примечательно, что в другом матче третьего тура "Хетафе" принимал "Алавес". Команды разошлись мировым 1:1.

Добавим, "Вальядолид" набрал 4 пункта и занимает 10-ю строчку. В следующем туре команда Лунина будет соревноваться с "Осасуной".