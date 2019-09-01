"Вальядолид" Лунина потерпел первое поражение в сезоне испанской Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В матче третьего тура испанской Примеры "Леванте" принимал "Вальядолид", за который выступает страж ворот сборной Украины Андрей Лунин, сообщает УНН.
Встреча прошла в Валенсии на стадионе "Сьюдад де Валенсия". "Вальядолид" дважды пропустил ближе к завершению противостояния от испанцев Моралеса и Леон, а в ответ не смогли ответить голами - 0:2.
Лунин провел весь поединок в запасе.
Примечательно, что в другом матче третьего тура "Хетафе" принимал "Алавес". Команды разошлись мировым 1:1.
Добавим, "Вальядолид" набрал 4 пункта и занимает 10-ю строчку. В следующем туре команда Лунина будет соревноваться с "Осасуной".