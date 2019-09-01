"Вальядолід" Луніна зазнав першої поразки в сезоні іспанської Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У матчі третього туру іспанської Прімери "Леванте" приймав "Вальядолід", за який виступає страж воріт національної збірної України Андрій Лунін, повідомляє УНН.
Зустріч пройшла в Валенсії на стадіоні "Сьюдад де Валенсія". "Вальядолід" двічі пропустив ближче до завершення протистояння від іспанців Моралеса та Леон, а у відповідь не змогли відповісти голами – 0:2.
Лунін провів увесь поєдинок у запасі.
Примітно, що в іншому матчі третього туру "Хетафе" приймав "Алавес". Команди розійшлися мировою 1:1.
Додамо, "Вальядолід" набрав 4 пункти і посідає 10-й рядок. У наступному турі команда Луніна змагатиметься із "Осасуною".