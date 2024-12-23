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Валидация резервных копий госреестров будет проведена завтра - Минюст

Валидация резервных копий госреестров будет проведена завтра - Минюст

Киев  •  УНН

 • 3457 просмотра

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Завтра, 24 декабря, Министерство юстиции проведет валидацию резервных копий госреестров после масштабной российской кибератаки. Восстановление реестров будет происходить комплексно, поскольку они взаимосвязаны между собой.

Завтра, 24 декабря, будет проведена валидация резервных копий госреестров, которые подверглись масштабной российской кибератаке. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко в эфире телемарафона, передает УНН.

На сегодня начато восстановление инфраструктуры системы реестров. Завтра уже будет проведена валидация резервных копий, и прогнозируется начало восстановления согласно согласованному плану. Платформы уже сформированы, начинается их непосредственное наполнение

- рассказал Кучерявенко.

Он отметил, что несмотря на то, что это была мощная атака, резервные копии у Министерства юстиции есть, ни одна информация не потеряна.

Кучерявенко также заявил, что в первую очередь будет восстановлен Единый реестр доверенностей, Реестр специальных бланков и нотариальных документов, Наследственный реестр, а далее Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр и Государственный реестр имущественных прав.

"В то же время, нужно иметь в виду, что чисто функциональных возможностей запускать эти реестры по очереди нет, потому что они связаны друг с другом и они должны "ожить" в комплексе. Именно таким образом мы можем восстановить полный абсолютный доступ к таким реестрам", - указал Кучерявенко.

В то же время заместитель министра констатировал, что функциональных возможностей запускать все эти реестры по очереди нет, поскольку они связаны между собой, и они будут запущены в комплексе.

"Мог быть подкуп или фишинг": нардеп о кибератаке на реестры Министерства юстиции23 дек. 2024, 08:45 • 8537 просмотров

Дополнение

Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что вражеские хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины.

Стефанишина также отмечала, что все данные, которые находились в реестрах - сохранены и подлежат восстановлению.

22 декабря первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко, заявлял, что на полное восстановление государственных реестров Минюста, которые подверглись самой масштабной российской кибератаке, понадобится около двух недель.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Технологии
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
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