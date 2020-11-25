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3 марта, 21:00 • 109442 просмотра

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Валерий Запорожан с огромным отрывом опередил Дубинину и Якименко на выборах ректора Одесского медуниверситета

Валерий Запорожан с огромным отрывом опередил Дубинину и Якименко на выборах ректора Одесского медуниверситета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. На выборах ректора Одесского национального медицинского университета коллектив поддержал главу Ученого совета академика Валерия Запорожана. По числу голосов он опередил других претендентов в 7 раз, его поддержали порядка 80% всех проголосовавших, передает УНН.

По результатам подсчета, Валерий Запорожан получил 812 голосов, Елена Якименко — 113 голосов, Владлена Дубинина — 68 голосов.

Выборы прошли в полном соответствии с законом, демократично и прозрачно. Все трое кандидатов были допущены к выборам. От каждого на избирательном участке присутствовали наблюдатели, от Министерства здравоохранения — главный специалист отдела руководящих кадров управления по работе с персоналом Татьяна Савина. На избирательном участке также работали представители аккредитованных СМИ. Процесс голосования транслировался онлайн.

Кроме того, администрация университета обеспечила соблюдение противоэпидемиологических правил. Члены комиссий были обеспечены масками, антисептиками, защитными стеклами. Вход на участок осуществлялся после температурного скрининга и обязательной обработки рук, удалось не допустить скопления людей на участке.

По закону Украины о высшем образовании и в соответствии с уставом ОНМедУ, должность ректора — выборная: путем тайного голосования его избирает трудовой и студенческий коллективы. Согласно статье 42 Закона, ректора избирают штатные научно-педагогические сотрудники (75% от общего числа избирателей), штатный управленческий, административный и другой персонал (15%) и делегаты от студенческого сообщества (10%).

Справка: Валерий Запорожан — академик НАМН Украины, заслуженный изобретатель, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, профессор и действующий глава ученого совета ОНМедУ

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