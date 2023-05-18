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ВАКС сегодня рассмотрит ходатайство об аресте Князева

ВАКС сегодня рассмотрит ходатайство об аресте Князева

Киев • УНН

 • 617536 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд планирует сегодня рассмотреть ходатайство о применении в отношении бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, который вместе с адвокатом подозревается в получении 2,7 млн долларов взятки, меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Детали

Чемерис сообщила, что ВАКС сегодня в 16:00 планирует рассмотреть ходатайство о применении меры пресечения в отношении бывшего председателя Верховного Суда.

УНН будет вести трансляцию на своей странице в Facebook.

Добавим

Высший совет правосудия на своем заседании предоставил разрешение на содержание под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Напомним

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим размером 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле о праве собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, по делу фигурирует определенное адвокатское объединение, которое, по сути, являлось своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их «клиентов» (физических или юридических лиц) за определенное вознаграждение.

Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована с поличным при участии председателя ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева в качестве председателя суда. Он остается судьей ВС, но задержан. В ближайшее время суд также должен избрать ему меру пресечения, в то же время сделать это не было возможно без разрешения Высшего совета правосудия.

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