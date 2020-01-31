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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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ВАКС сегодня будет избирать меру пресечения экс-заместительнице министра Бернацкой

Киев • УНН

 • 15994 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Высший антикоррупционный суд сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения бывшей первой замминистра юстиции Наталье Бернацкой. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

ВАКС сегодня будет избирать меру пресечения экс-заместительнице министра Бернацкой

Так, сегодня в 16:00 рассмотрят ходатайство об избрании меры пресечения Наталье Бернацкой.

Напомним, бывшая первая заместитель министра юстиции Наталья Бернацька заявила, что получила информацию о готовящемся ей подозрении в деле выполнения решения Европейского суда по правам человека, она собирается в понедельник в Национальное антикоррупционное бюро для “объяснений”.

Добавим, ранее сегодня в прессслужба САП заявили, что бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Борису Бабин, экс-первому заместителю министра юстиции и еще 4 лицам сообщено о подозрении в завладении 54 млн гривен по делу о выполнении решения ЕСПЧ.

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