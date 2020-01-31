ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід ексзаступниці міністра Бернацькій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу колишній першій заступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій в Вищий антикорупційний суд Олеся Чемерис.
Так, сьогодні о 16:00 розглянуть клопотання про обрання запобіжного заходу Наталія Бернацькій.
Нагадаємо, колишня перша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька заявила, що отримала інформацію про підготовлену їй підозру у справі виконання рішення Європейського суду з прав людини, вона збирається у понеділок до Національного антикорупційного бюро для “пояснень”.
Додамо, раніше сьогодні у прессслужбі САП заявили, що колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини Борису Бабіну, експершому заступнику міністра юстиції та ще 4 особам повідомлено про підозру у заволодінні 54 млн гривень у справі про виконання рішення ЄСПЛ.