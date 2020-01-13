ВАКС назначил к рассмотрению дело о вымогательстве директором агроинститута 500 тыс. долл
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело в отношении подозреваемого директора Института агроэкологии и природопользования НААН Ореста Фурдычко в вымогательстве 500 тыс. долл. взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
“Так, по результатам подготовительного заседания коллегия судей ВАКС назначила указанное дело к рассмотрению по существу. Заседание запланировано на 20 января 2020 года”, — говорится в сообщении.
Напомним, правоохранительные органы задержали обвиняемого в конце декабря 2017 после получения 300 тысяч долларов неправомерной выгоды.