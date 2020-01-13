ВАКС призначив до розгляду справу щодо вимагання директором агроінституту 500 тис. дол

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу щодо підозрюваного директора Інституту агроекології і природокористування НААН Ореста Фурдичка у вимаганні 500 тис. дол. хабара. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

“Так, за результатами підготовчого засідання колегія суддів ВАКС призначила вказану справу до розгляду по суті. Засідання заплановане на 20 січня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронні органи затримали обвинуваченого наприкінці грудня 2017 року після одержання 300 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Українські Національні Новини

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