ВАКС отправил под арест еще одного судью Киевского апелляционного суда с залогом в почти 5 млн грн

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере более 4,99 млн грн судью Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного, которого подозревают в получении взятки, передает УНН со ссылкой на САП.

ВАКС удовлетворил ходатайство и применил в отношении указанного судьи меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 997 608 грн, с возложением соответствующих процессуальных обязанностей - сообщили в САП.

Срок действия меры пресечения - 60 дней.

Дополнение

Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного.

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.