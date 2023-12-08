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ВАКС отправил под арест еще одного судью Киевского апелляционного суда с залогом в почти 5 млн грн

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 07:32  •  12313 просмотра

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Высший антикоррупционный суд отправил под стражу судью Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного с залогом более 4,99 млн грн по подозрению во взяточничестве; мера пресечения действует в течение 60 дней.

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере более 4,99 млн грн судью Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного, которого подозревают в получении взятки, передает УНН со ссылкой на САП.

ВАКС удовлетворил ходатайство и применил в отношении указанного судьи меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 997 608 грн, с возложением соответствующих процессуальных обязанностей

- сообщили в САП.

Срок действия меры пресечения - 60 дней.

Дополнение

Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного. 

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
ВАКС відправив під арешт ще одного суддю Київського апеляційного суду із заставою у майже 5 млн грн
HACC remanded another judge of the Kyiv Court of Appeal in custody with bail of almost UAH 5 million
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