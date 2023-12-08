ВАКС отправил под арест еще одного судью Киевского апелляционного суда с залогом в почти 5 млн грн
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд отправил под стражу судью Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного с залогом более 4,99 млн грн по подозрению во взяточничестве; мера пресечения действует в течение 60 дней.
Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере более 4,99 млн грн судью Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного, которого подозревают в получении взятки, передает УНН со ссылкой на САП.
ВАКС удовлетворил ходатайство и применил в отношении указанного судьи меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 997 608 грн, с возложением соответствующих процессуальных обязанностей
Срок действия меры пресечения - 60 дней.
Дополнение
Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного.
Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили на взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.
ВАКС отправил под арест еще одного судью Киевского апелляционного суда с залогом в почти 5 млн грн
Высший антикоррупционный суд отправил под стражу судью Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного с залогом более 4,99 млн грн по подозрению во взяточничестве; мера пресечения действует в течение 60 дней.
Харьков ночью подвергся шести ракетным ударам рф, есть раненые - ОВА
Оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову ракетами С-300.
Атака рф на Киевскую область: из-за обломков есть повреждения домов
Российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области; разрушений или жертв не зафиксировано, хотя осколки повредили частные дома.
Все крылатые ракеты во время атаки рф на Киев уничтожены еще на подлете - КГВА
После 79-дневного перерыва российские войска запустили крылатые ракеты в сторону Киева; все они были уничтожены, без сообщений о жертвах или повреждениях. Воздушная тревога длилась почти 2 часа.
Армия рф нанесла ракетный удар по Павлоградскому району, есть погибший, четверо раненых - ОВА
Российские войска атаковали Павлоградский район Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения, сообщил Сергей Лысак.
В Павлограде утром было громко, армия рф атаковала город и накануне - ОВА
Российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области, вызвав пожары; за ночь было сбито пять беспилотников.
Reuters: Байден готов к "значительным уступкам" республиканцам ради помощи Украине
Администрация Байдена рассматривает новые ограничения по предоставлению убежища и расширение депортаций, чтобы обеспечить Украине и Израилю помощь в законопроекте о финансировании на фоне переговоров в Конгрессе.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 337 тысяч
Российские войска потеряли в Украине примерно 337 220 человек личного состава и 5 626 танков, начиная с начала полномасштабного вторжения рф, по данным Вооруженных сил Украины.
На окраинах Киева сработала ПВО на фоне угрозы крылатых ракет
Противовоздушная оборона под Киевом сработала из-за ракетной угрозы.
Налипание мокрого снега и гололед: Украину ждет три дня непогоды
Украина готовится к трем дням непогоды с мокрым снегом, опасным гололедом и перепадами температур, в частности, снегом и гололедом, что усложнит движение транспорта. В восточных регионах также возможны сильные порывы ветра.