"вагнеровец" и разведчик группировки "шторм": двое оккупантов, которые атаковали Бахмут, получили тюремный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. "вагнеровец" и разведчик оккупационной группировки "шторм", которые атаковали Бахмут, по материалам СБУ получили тюремный срок. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
Сообщается, что оба злоумышленника были взяты в плен во время боевых действий на Бахмутском направлении. По материалам СБУ, суд назначил им наказание в виде 9 и 10 лет заключения.
Одним из осужденных является 23-летний бывший заключенный, который отбывал наказание в тюменской исправительной колонии за изнасилование. В октябре 2022 года представители ЧВК "вагнер" предложили ему подписать контракт. За это "рекруту" пообещали 200 тыс. рублей и снятие судимости.
Уже в начале декабря прошлого года наемника перебросили на восточный фронт, где он через несколько дней попал в плен украинских защитников. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемничество).
Другой преступник – житель Луганщины, который до начала полномасштабного вторжения вошел в состав оккупационных подразделений Южного военного округа вс рф. Находясь на "должностях" снайпера, а затем разведчика, принимал активное участие в боевых действиях в районах Рубежного, Лисичанска и Попасной.
В начале этого года он прошел спецподготовку и был зачислен в оккупационный отряд "шторм", который был сформирован агрессором для прорыва позиций Сил обороны в районе Бахмута.
В марте украинские защитники задержали боевика во время боестолкновения вблизи украинского города.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).
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