"вагнеровец" и разведчик группировки "шторм": двое оккупантов, которые атаковали Бахмут, получили тюремный срок

ukru
13 марта, 19:26 • 75028 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 116367 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 112347 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 111947 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104428 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100277 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111683 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132006 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 174956 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 205909 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 40323 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 36759 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 47956 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 33308 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 77089 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 174962 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 205913 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 147163 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 153607 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 190041 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 75765 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105309 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122139 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157707 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164459 просмотра
Актуальное
"вагнеровец" и разведчик группировки "шторм": двое оккупантов, которые атаковали Бахмут, получили тюремный срок

"вагнеровец" и разведчик группировки "шторм": двое оккупантов, которые атаковали Бахмут, получили тюремный срок

Киев • УНН

 • 729272 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. "вагнеровец" и разведчик оккупационной группировки "шторм", которые атаковали Бахмут, по материалам СБУ получили тюремный срок. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Сообщается, что оба злоумышленника были взяты в плен во время боевых действий на Бахмутском направлении. По материалам СБУ, суд назначил им наказание в виде 9 и 10 лет заключения.

Одним из осужденных является 23-летний бывший заключенный, который отбывал наказание в тюменской исправительной колонии за изнасилование. В октябре 2022 года представители ЧВК "вагнер" предложили ему подписать контракт. За это "рекруту" пообещали 200 тыс. рублей и снятие судимости.

Уже в начале декабря прошлого года наемника перебросили на восточный фронт, где он через несколько дней попал в плен украинских защитников. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемничество).

Другой преступник – житель Луганщины, который до начала полномасштабного вторжения вошел в состав оккупационных подразделений Южного военного округа вс рф. Находясь на "должностях" снайпера, а затем разведчика, принимал активное участие в боевых действиях в районах Рубежного, Лисичанска и Попасной.

В начале этого года он прошел спецподготовку и был зачислен в оккупационный отряд "шторм", который был сформирован агрессором для прорыва позиций Сил обороны в районе Бахмута.

В марте украинские защитники задержали боевика во время боестолкновения вблизи украинского города.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ сообщила о подозрении российскому генералу, который отдал приказ уничтожить "Мрию"

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы