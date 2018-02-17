В зоне АТО исчез украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Сегодня во время проверки наличия личного состава одного из военных подразделений было обнаружено отсутствие украинского военнослужащего, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
"Сегодня, 17 февраля, во время проверки наличия личного состава одного из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего", - говорится в сообщении.
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Проводятся первоочередные поисковые мероприятия.
Напомним, За прошедшие сутки в результате обстрелов боевиков получил ранение один украинский военный, еще один получил боевую травму. Сейчас один из военных находится в тяжелом состоянии.