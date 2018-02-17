В зоні АТО зник український військовий

"Сьогодні, 17 лютого, під час перевірки наявності особового складу одного з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця," - йдеться в повідомленні.

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Наразі проводяться першочергові пошукові заходи.

Нагадаємо, Протягом минулої доби внаслідок обстрілів бойовиків зазнав поранення один український військовий, ще один отримав бойову травму. Наразі один з військових перебуває у важкому стані.