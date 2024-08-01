В операционной зоне ОТГ «Харьков» обстановка остается сложной и имеет признаки к обострению. Россияне проводят внутренние ротации, наращивают военное присутствие в приграничных районах. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки «Харьков» Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

«В операционной зоне ОТГ «Харьков» обстановка остается сложной, напряженной и имеет признаки к обострению. Как и в предыдущие дни противник сосредоточил свои усилия в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. В Волчанске он проводит внутреннюю ротацию штурмовых групп. В городе продолжаются уличные бои. Враг пытается продвигаться, атаковать в лоб атакуя в центре, а также пытается продвигаться по флангам», - рассказал Саранцев.

По его словам, в районе населенного пункта Тихое отмечено заведение на передовые позиции штурмовых групп первой штурмовой роты 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«В районе Старицы противник перемещает личный состав с целью пополнения текущего некомплекта. В районе населенного пункта Глубокое противник провел эвакуационные мероприятия, укрепляет оборону, осуществляет минирование на возможных направлениях продвижения Сил обороны», - сказал Саранцев

Также по его словам враг проводит разведку маршрутов выдвижения, готовится к проведению штурмовых действий.

«В целом общая картина выглядит так - противник проводит внутренние ротации, наращивает военное присутствие в приграничных районах, пытается проводить диверсионно-разведывательную деятельность...Мы адекватно реагируем на действия противника и укрепляем оборону наших войск на угрожающих направлениях. Наращиваем наши силы, привлекаем дополнительные подразделения. Осуществляем обеспечение боеприпасами, дронами и средствами РЭБ», - рассказал Саранцев.

Дополнение

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении основные усилия враг сконцентрировал в районах Глубокого и Волчанска.

29 июля ОТГ «Харьков» сообщало, что вблизи Глубокого россияне готовятся к наступательным действиям.