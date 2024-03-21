В здание посольства Израиля в Гааге бросили горящий предмет

В Гааге в посольство Израиля бросили горящий предмет, пострадавших нет. Подозреваемого задержали правоохранители. Об этом сообщает NU.nl, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел около 10:50 по местному времени. В полиции не уточнили, о каком именно предмете идет речь. Вероятного нападавшего задержали, здание посольства оцепили, вокруг присутствует большое количество правоохранителей.

Отмечается, что улицу, на которой расположено посольство, перекрыли, поскольку возле нотариальной конторы примерно в 350 метрах от посольства обнаружили подозрительный черный рюкзак. Правоохранители предполагают, что он может принадлежать подозреваемому.

Его нашли неподалеку от места задержания. Рюкзак может принадлежать подозреваемому. Мы еще выясняем это детали, - сообщили в полиции.

Израильское посольство опубликовало заявление, в котором назвало подобные нападения неприемлемыми и выразило веру в то, что правоохранительные органы Нидерландов сделают все возможное для недопущения новых инцидентов. В посольстве верят, что власти будут принимать все возможные меры для предотвращения подобных нападений в будущем.

В Гааге говорят, что на данный момент дополнительные меры безопасности приниматься не будут. Муниципалитет сначала хочет дождаться расследования инцидента.

Напомним

Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия, и был доставлен в больницу в критическом состоянии.