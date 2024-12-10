В Запорожье врачи реанимировали пострадавшего, которого признали погибшим во время поисковой операции

Врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, который во время поисковой операции был признан погибшим в результате удара по Запорожью. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Имеем обнадеживающую новость: запорожские врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, который во время поисковой операции был признан погибшим. Состояние человека тяжелое", - сообщил Федоров.

В эфире телемарафона Федоров уточнил, что в результате удара погибли два человека, а также сейчас доставлены в больницу 16 человек – 9 женщин, 7 мужчин. Предварительно, люди, которые госпитализированы-в крайне тяжелом состоянии.

Напомним

В результате удара по Запорожью пока известно о 16 пострадавших, они получают медицинскую помощь. Еще по меньшей мере восемь человек находится под завалами здания, разрушенного в результате удара.