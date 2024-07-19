Из-за неравномерных отключений жилых домов от света в Запорожье проведут дополнительные проверки. Также усилят ограничения, чтобы выйти на графики электроэнергии "4/4". Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Провел совещание с Облэнерго, Госэнергонадзором, профильными департаментами ОВА и руководством Запорожья Приняли ряд важных решений - рассказал Федоров.

В частности, согласно решению ОВА:

с сегодняшнего дня будет отключаться уличное освещение Запорожья - сэкономим электроэнергию для жилых домов;

с понедельника Госэнергонадзор проверит, какие дома не отключаются от электроэнергии и почему.



С понедельника ограничат электроснабжение объектов, которые потребляют менее 100 КВт и могут питаться генераторами.



С понедельника проверят еще 5 областей и Киев на соблюдение справедливого распределения электроэнергии

Выйдем на график отключений и подключений 4 на 4 часа - подчеркнул глава Запорожской ОГА.

Напомним

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что ситуация в энергетической системе Украины улучшится в ближайшее время. Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации, в частности работой атомной генерации в осенне-зимний период.