Киев • УНН
В Запорожье проведут дополнительные проверки из-за неравномерных отключений света. Отключат уличное освещение, проверят дома без отключений и ограничат потребление для объектов менее 100 КВт.
Из-за неравномерных отключений жилых домов от света в Запорожье проведут дополнительные проверки. Также усилят ограничения, чтобы выйти на графики электроэнергии "4/4". Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Провел совещание с Облэнерго, Госэнергонадзором, профильными департаментами ОВА и руководством Запорожья Приняли ряд важных решений
В частности, согласно решению ОВА:
С понедельника проверят еще 5 областей и Киев на соблюдение справедливого распределения электроэнергии19 июля 2024, 13:35 • 35476 просмотров
Выйдем на график отключений и подключений 4 на 4 часа
Напомним
Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что ситуация в энергетической системе Украины улучшится в ближайшее время. Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации, в частности работой атомной генерации в осенне-зимний период.