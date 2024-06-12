В Запорожье прогремело два взрыва. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя ОВА Ивана Федорова и "Суспільне".

"Взрыв в Запорожье", - написал Иван Федоров.

Позже в "Суспільному" сообщили, что в Запорожье раздался повторный звук взрыва.

В области не объявлена воздушная тревога.