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В Запорожской области Силы обороны уничтожили две вражеские артиллерийские системы с боекомплектом – Генштаб

В Запорожской области Силы обороны уничтожили две вражеские артиллерийские системы с боекомплектом – Генштаб

Киев • УНН

 • 290821 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Противник продолжает нести потери. 22 декабря, в Запорожской области Силы обороны уничтожили две артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военнослужащих противника получили ранения. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Слава Украине! Начались триста четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой области. Также враг совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня в результате чего пострадали гражданские объекты города Херсон, есть жертвы среди мирного населения", - говорится в сообщении.

Детали

Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполовка, Раздоловка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка в Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов район населенного пункта Горки Сумской области.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудиевка, Гоптовка, Старица, Огирцево, Волчанск, Амбарное, Новомлинск и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крохмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Терны и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Спирное, Берестовое, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Опытное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также враг нанес авиаудар возле Авдеевки.

На Новопавловском направлении под артиллерийский огонь попали Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более пятидесяти населенных пунктов. Среди них - Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Малая Токмачка Запорожской области и Херсон, Гавриловка, Новодмитровка, Бургунка, Инженерное и Чернобеевка на Херсонщине.

Из-за значительных потерь российских войск, оккупационные власти продолжают перепрофилирование больниц Луганской области в военные госпитали. Так произошло с местными медучреждениями в Беловодске и Марковке. 19 декабря, в городе Старобельск, в хирургическое отделение районной больницы, которое обустроено под военный госпиталь, привезли около 100 раненых военнослужащих противника.

Противник продолжает нести потери. 22 декабря, в Запорожской области Силы обороны уничтожили 2 артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военнослужащих противника получили ранения. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и удар по позициям зенитно-ракетного комплекса противника.

Подтверждено сбитие 9 вражеских БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы захватчиков.

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