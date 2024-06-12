В захваченном Севастополе раздаются взрывы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина представила 95 инвестиционных проектов на конференции по восстановлению

Украина представила 95 инвестиционных проектов на конференции по восстановлению

  •  107159 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Нидерландов поставку дополнительных систем Patriot

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов поставку дополнительных систем Patriot

  •  109514 просмотра
Саммит "Группы девяти" впервые не завершится совместным заявлением

Саммит "Группы девяти" впервые не завершится совместным заявлением

  •  109521 просмотра
Эстония передаст Украине ЗРК "Мистраль" и ракеты к ним

Эстония передаст Украине ЗРК "Мистраль" и ракеты к ним

  •  108669 просмотра
Президент Аргентины передумал и полетит на Саммит мира в Швейцарии - СМИ

Президент Аргентины передумал и полетит на Саммит мира в Швейцарии - СМИ

  •  102230 просмотра
публикации
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

  •  130123 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

  •  149553 просмотра
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

10 июня 2024, 14:14  •  158862 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  297266 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  297606 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

  •  109143 просмотра
Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии

Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии

10 июня 2024, 17:35  •  103733 просмотра
Еще больше мутантов и аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:

Еще больше мутантов и аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:

10 июня 2024, 13:55  •  105931 просмотра
Король Чарльз "как никогда раньш" стремится наладить отношения с детьми Гарри и Меган - СМИ

Король Чарльз "как никогда раньш" стремится наладить отношения с детьми Гарри и Меган - СМИ

10 июня 2024, 10:30  •  107227 просмотра
В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж

В США все больше людей выбирают профтех образование вместо поступления в колледж

10 июня 2024, 10:02  •  128290 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В захваченном Севастополе раздаются взрывы

В захваченном Севастополе раздаются взрывы

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 00:05  •  9197 просмотра

Read in English

Во временно оккупированном рф Севастополе слышны взрывы.

Во временно оккупированном Севастополе и Симферопольском районе раздаются взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
Эксклюзив
Политолог о Глобальном саммите мира: Украина должна выбить из рук других стран козыри, позволяющие им предлагать свои варианты мирного плана
  •  102345 просмотра

Политолог о Глобальном саммите мира: Украина должна выбить из рук других стран козыри, позволяющие им предлагать свои варианты мирного плана

Эксклюзив
Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность
  •  107297 просмотра

Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность

Эксклюзив
Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
  •  109624 просмотра

Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин

Эксклюзив
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
  •  106928 просмотра

Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Эксклюзив
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
  •  72531 просмотра

Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Эксклюзив
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
  •  82466 просмотра

В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  89474 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
10 июня 2024, 13:31  •  114996 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
10 июня 2024, 12:27  •  115630 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
10 июня 2024, 10:54  •  117729 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Популярные

Президент Аргентины передумал и полетит на Саммит мира в Швейцарии - СМИ

Президент Аргентины передумал и полетит на Саммит мира в Швейцарии - СМИ

  •  102230 просмотра
Эстония передаст Украине ЗРК "Мистраль" и ракеты к ним

Эстония передаст Украине ЗРК "Мистраль" и ракеты к ним

  •  108669 просмотра
Саммит "Группы девяти" впервые не завершится совместным заявлением

Саммит "Группы девяти" впервые не завершится совместным заявлением

  •  109521 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Нидерландов поставку дополнительных систем Patriot

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов поставку дополнительных систем Patriot

  •  109514 просмотра
Украина представила 95 инвестиционных проектов на конференции по восстановлению

Украина представила 95 инвестиционных проектов на конференции по восстановлению

  •  107159 просмотра

Публикации

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

  •  130123 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

  •  149553 просмотра
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

10 июня 2024, 14:14  •  158862 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  297266 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  297606 просмотра

Война

Ракетная угроза обнаружена в нескольких регионах Украины

Ракетная угроза обнаружена в нескольких регионах Украины

  •  2970 просмотра
В захваченном Севастополе раздаются взрывы

В захваченном Севастополе раздаются взрывы

  •  9621 просмотра
В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога

В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  9210 просмотра
США отправят в Украину еще один ракетный комплекс Patriot - AP

США отправят в Украину еще один ракетный комплекс Patriot - AP

  •  28680 просмотра
Обстрел в белгородской области рф: 1 человек погиб, 3 получили ранения

Обстрел в белгородской области рф: 1 человек погиб, 3 получили ранения

  •  26084 просмотра

политика

Ракетная угроза обнаружена в нескольких регионах Украины

Ракетная угроза обнаружена в нескольких регионах Украины

  •  2970 просмотра
В захваченном Севастополе раздаются взрывы

В захваченном Севастополе раздаются взрывы

  •  9621 просмотра
США отправят в Украину еще один ракетный комплекс Patriot - AP

США отправят в Украину еще один ракетный комплекс Patriot - AP

  •  28680 просмотра
Белый дом готовит новые шаги для помощи Украине: использование российских активов и санкции на саммите G7

Белый дом готовит новые шаги для помощи Украине: использование российских активов и санкции на саммите G7

  •  34771 просмотра
DeepState: на фронте рф продвинулась возле Сокола, в Новопокровском и его окрестностях

DeepState: на фронте рф продвинулась возле Сокола, в Новопокровском и его окрестностях

  •  46920 просмотра

Война

Ракетная угроза обнаружена в нескольких регионах Украины

Ракетная угроза обнаружена в нескольких регионах Украины

  •  2970 просмотра
В захваченном Севастополе раздаются взрывы

В захваченном Севастополе раздаются взрывы

  •  9621 просмотра
В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога

В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  9210 просмотра
США отправят в Украину еще один ракетный комплекс Patriot - AP

США отправят в Украину еще один ракетный комплекс Patriot - AP

  •  28680 просмотра
Обстрел в белгородской области рф: 1 человек погиб, 3 получили ранения

Обстрел в белгородской области рф: 1 человек погиб, 3 получили ранения

  •  26084 просмотра

политика

Ракетная угроза обнаружена в нескольких регионах Украины

Ракетная угроза обнаружена в нескольких регионах Украины

  •  2970 просмотра
В захваченном Севастополе раздаются взрывы

В захваченном Севастополе раздаются взрывы

  •  9621 просмотра
США отправят в Украину еще один ракетный комплекс Patriot - AP

США отправят в Украину еще один ракетный комплекс Patriot - AP

  •  28680 просмотра
Белый дом готовит новые шаги для помощи Украине: использование российских активов и санкции на саммите G7

Белый дом готовит новые шаги для помощи Украине: использование российских активов и санкции на саммите G7

  •  34771 просмотра
DeepState: на фронте рф продвинулась возле Сокола, в Новопокровском и его окрестностях

DeepState: на фронте рф продвинулась возле Сокола, в Новопокровском и его окрестностях

  •  46920 просмотра

Новости Бизнеса

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

10 июня 2024, 11:09  •  30596 просмотра
"Аврора" создала и запустила в продажу уникальный продукт, чтобы собрать 3 000 000 грн для детей, потерявших родителей во время войны

"Аврора" создала и запустила в продажу уникальный продукт, чтобы собрать 3 000 000 грн для детей, потерявших родителей во время войны

5 июня 2024, 07:15  •  52016 просмотра
Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны

Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны

3 июня 2024, 09:59  •  73525 просмотра

Экономика

Белый дом готовит новые шаги для помощи Украине: использование российских активов и санкции на саммите G7

Белый дом готовит новые шаги для помощи Украине: использование российских активов и санкции на саммите G7

  •  34771 просмотра
Всемирный банк предоставит Украине 109 млн долларов на проекты по восстановлению жилья и поддержке энергосектора

Всемирный банк предоставит Украине 109 млн долларов на проекты по восстановлению жилья и поддержке энергосектора

  •  22445 просмотра
Биткоин снова упал: в Investing называют три причины

Биткоин снова упал: в Investing называют три причины

  •  23699 просмотра
Гетманцев vs судьи: глава налогового комитета в очередной раз пытается давить на суд

Гетманцев vs судьи: глава налогового комитета в очередной раз пытается давить на суд

  •  51776 просмотра
ЕС выделил Укрэнерго 15 млн евро на ремонт подстанций, поврежденных в результате российских атак

ЕС выделил Укрэнерго 15 млн евро на ремонт подстанций, поврежденных в результате российских атак

  •  36536 просмотра

Киев

В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога

В столице и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  9210 просмотра
С 15:00 до 23:00: как завтра будут действовать графики отключений в Киеве и четырех областях

С 15:00 до 23:00: как завтра будут действовать графики отключений в Киеве и четырех областях

  •  24984 просмотра
Мужчина лег на трамвайные пути в Киеве: его задержали и передали медикам

Мужчина лег на трамвайные пути в Киеве: его задержали и передали медикам

  •  23471 просмотра
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
Эксклюзив

  •  82466 просмотра
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях: возможны проверки документов

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях: возможны проверки документов

  •  73174 просмотра