В захваченном Севастополе раздаются взрывы
Киев • УНН
Во временно оккупированном рф Севастополе слышны взрывы.
Во временно оккупированном Севастополе и Симферопольском районе раздаются взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
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