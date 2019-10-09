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В Европарламенте сегодня обсудят ситуацию в Украине

Киев • УНН

 • 12721 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Европейский парламент на заседании 9 октября проведет дебаты по поводу ситуации в Украине. Об этом говорится в расписании, обнародованном на сайте Европарламента, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В Европарламенте сегодня обсудят ситуацию в Украине

Дебаты состоятся на заседании в Брюсселе во второй половине дня 9 октября.

В июле Европейский парламент поддержал резолюцию, в которой призвал Россию освободить украинских политзаключенных.

Кроме того, Европарламент осудил продолжающиеся нарушения Россией “основополагающих принципов и норм международного права, в частности ее отказ выполнять решения международных трибуналов и судов; призвал Российскую Федерацию выполнять решения Европейского суда по правам человека о нарушении прав лиц, задержанных на Крымском полуострове и в Российской Федерации”.

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