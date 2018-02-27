В Иерусалиме приостановили налоговый план, через который закрыли Храм Гроба Господня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Мэр Иерусалима принял решение приостановить план по сбору налогов с церквей, чтобы смягчить кризис, который стал причиной трехдневного закрытия Храма Гроба Господня, передает УНН со ссылкой на AP.
В сообщении премьер-министр Бенджамин Нетаньяху заявил, что он и мэр Иерусалима Нир Баркат сформировали команду, чтобы "выработать решение" по этому вопросу. Команда будет вести переговоры с представителями церкви, отмечает издание.
Напомним, в воскресенье, 25 февраля, Храм Гроба Господня в Иерусалиме был закрыт в знак протеста против нового налогового законодательства в Израиле.
Предполагалось, что законопроект защитят арендодателей в случае неуплаты аренды.
Кроме этого, муниципальные власти Иерусалима отменят налоговые послабления, которые предоставлялись церквям.
Эти шаги со стороны израильских властей, были названы главами церквей "систематической кампанией злоупотреблений против церквей и христиан".
Храм Гроба Господня считается одним из самых святых мест в христианстве, где, считается, был распят, а затем похоронен Иисус до его предполагаемого воскресения. Место является одним из самых посещаемых в Израиле, особенно для туристов среди христиан и паломников.
По данным министерства иностранных дел Израиля, в 2013 году Израиль посетили более двух миллионов туристов христианского вероисповедания, 90% из них посетили храм Гроба Господня.