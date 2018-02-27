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В Єрусалимі призупинили податковий план, через який закрили Храм Гробу Господнього

В Єрусалимі призупинили податковий план, через який закрили Храм Гробу Господнього

Київ • УНН

 • 9565 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Мер Єрусалиму прийняв рішення призупинити план щодо збору податків з церков, щоб пом’якшити кризу, яка спонукала до триденного закриття Храму Гробу Господнього, передає УНН з посиланням на AP.

У повідомленні прем'єр-міністр Бенджамін Нетаньяху заявив, що він та мер Єрусалиму Нір Баркат сформували команду, щоб "виробити рішення" з цього питання. Команда вестиме переговори з представниками церкви, зазначає видання.

Нагадаємо, у неділю, 25 лютого, Храм Гробу Господнього в Єрусалимі було закрито на знак протесту проти нового податкового законодавства в Ізраїлі.

Передбачалося, що законопроект захистить орендодавців у разі несплати оренди.

Крім цього, муніципальна влада Єрусалиму скасує податкові послаблення, які надавалися церквам.

Ці кроки з боку ізраїльської влади, були названі главами церков “систематичною кампанією зловживань проти церков та християн”.

Храм Гробу Господнього вважається одним з найсвятіших місць в християнстві, де, вважається, був розп’ятий, а потім похований Ісус до його передбачуваного воскресіння. Місце є одним з найбільш відвідуваних і Ізраїлі, особливо для туристів серед християн та паломників.

За даними міністерства закордонних справ Ізраїлю, в 2013 році Ізраїль відвідало понад два мільйони туристів християнського віросповідання, 90% з них відвідали храм Гробу Господнього.

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