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В ВС ВСУ сообщили о ракетах в направлении Днепра

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 13:51  •  17759 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о ракетной угрозе в Днепре, зафиксирована активность вражеской авиации, выпущено две ракеты.

В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной угрозе в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на ВС ВСУ передает УНН.

Детали 

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке и юге! Есть угроза применения авиационных средств поражения. 

- говорится в заметке. 

Впоследствии в ПС ВСУ добавили, что фиксируют по меньшей мере две ракеты в направлении на Днепр.

Напомним,

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге заявил, что командование рф посылает на "убой" своих пилотов, понимая, что в Украине есть системы ПВО, которыми Силы обороны могут их сбить

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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В ПС ЗСУ повідомили про ракети в напрямку Дніпра
Ukrainian Armed Forces Air Force reports missiles fired in the direction of Dnipro
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