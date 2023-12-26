В ВС ВСУ сообщили о ракетах в направлении Днепра

В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной угрозе в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на ВС ВСУ передает УНН.

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Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке и юге! Есть угроза применения авиационных средств поражения. - говорится в заметке.

Впоследствии в ПС ВСУ добавили, что фиксируют по меньшей мере две ракеты в направлении на Днепр.

Напомним,

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге заявил, что командование рф посылает на "убой" своих пилотов, понимая, что в Украине есть системы ПВО, которыми Силы обороны могут их сбить