В воздушном пространстве Беларуси были выявлены еще два дрона-камикадзе типа "шахед". Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал проекта "Белорускі Гаюн".

Дрон-камикадзе типа "шахед", который зашёл в Беларусь в районе 8:40 утра курсом на Наровлю, в данный момент уже предположительно долетел до Могилёва.

Ему на перехват в 09:15 с аэродрома "Барановичи" был поднят истребитель Су-30 ВВС РБ, а с аэродрома "Мачулищи" в 09:10 вертолёт Ми-24 ВВС РБ.

По нашим данным маршрут шахеда следующий: Заход в Беларусь в районе трассы Р37 (д. Александровка) дальнейшее движение на г. Наровля, далее БПЛА зашёл в Могилёвскую область и двигался на Бобруйск, Быхов, Березино и далее на Могилёв. На текущий момент БПЛА уже пролетел над Беларусью более 300 км.

При этом указывается, что в воздушное пространство Беларуси начиная с 11 июля зашел 4-й дрон-камикадзе. Подтверждается, что это 2-й БПЛА за сегодняшний день. Напомним

Ранее УНН сообщал, что противовоздушная оборона Украины уничтожила 2 ударных беспилотника типа Shahed, еще 2 "шахеда" были локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси, а 8 разведывательных беспилотников были сбиты на юге и востоке Украины.