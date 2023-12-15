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В Воздушных силах сообщили об успешном уничтожении на Одесской области вражеского "шахеда" из ДШК

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 08:12  •  12693 просмотра

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Воин радиотехнической бригады Воздушных Сил имени Богдана Хмельницкого, в ночь на 14 декабря 2023 года, в Одесской области, уничтожил вражеский беспилотник "Shahed-136" из пулемета ДШК.

Военнослужащий радиотехнической бригады Воздушных Сил имени Богдана Хмельницкого уничтожил в небе над Одесской областью вражеский "шахед" из пулемета ДШК, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Олещук, в ночь на 14 декабря 2023 года на Одесской области военнослужащий Александр - воин радиотехнической бригады Воздушных Сил имени Богдана Хмельницкого, который регулярно привлекается к расчетам мобильных огневых групп, уничтожил вражеский беспилотник "Shahed-136" из пулемета.

Сбил его не потому, что перекрасили, а потому, что российский

- сказал командующий Воздушных сил.

Напомним

Командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук в своем Тelegram - канале поделился видео того, как Силы обороны сбивают вражеские "шахеды" из ПЗРК "Игла".

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Павел Башинский

Павел Башинский

Война
У Повітряних силах повідомили про успішне знищення на Одещині ворожого "шахеда" з ДШК
The Air Force reported the successful destruction of an enemy "shaheed" in an enemy "shahed" from the DShK in Odesa region
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В Воздушных силах сообщили об успешном уничтожении на Одесской области вражеского "шахеда" из ДШК

Воин радиотехнической бригады Воздушных Сил имени Богдана Хмельницкого, в ночь на 14 декабря 2023 года, в Одесской области, уничтожил вражеский беспилотник "Shahed-136" из пулемета ДШК.

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