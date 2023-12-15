В Воздушных силах сообщили об успешном уничтожении на Одесской области вражеского "шахеда" из ДШК

Военнослужащий радиотехнической бригады Воздушных Сил имени Богдана Хмельницкого уничтожил в небе над Одесской областью вражеский "шахед" из пулемета ДШК, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Олещук, в ночь на 14 декабря 2023 года на Одесской области военнослужащий Александр - воин радиотехнической бригады Воздушных Сил имени Богдана Хмельницкого, который регулярно привлекается к расчетам мобильных огневых групп, уничтожил вражеский беспилотник "Shahed-136" из пулемета.

Сбил его не потому, что перекрасили, а потому, что российский - сказал командующий Воздушных сил.

Напомним

Командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук в своем Тelegram - канале поделился видео того, как Силы обороны сбивают вражеские "шахеды" из ПЗРК "Игла".

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