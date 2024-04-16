В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Полтавщины

В направлении Полтавщины летит скоростная цель, сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Сначала в ПС ВСУ предупредили о скоростной цели на Сумщине. После чего написали о еще одной цели в направлении Полтавщины.

"Еще скоростная цель на Сумщине в направлении Полтавщины", - говорится в сообщении в Telegram.

В областях объявлена воздушная тревога.