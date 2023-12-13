В Воздушных силах показали видео успешного уничтожения "шахедов" из ПЗРК "Игла"

Европарламент призывает к открытию переговоров о вступлении с Украиной, критикует позицию Орбана

Депутаты Европарламента призвали лидеров ЕС начать переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой и раскритиковали заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана против вступления Украины, подчеркнув стратегическую важность расширения ЕС. Они настаивали на соблюдении Копенгагенских критериев без ускорения процесса.