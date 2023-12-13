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В Воздушных силах показали видео успешного уничтожения "шахедов" из ПЗРК "Игла"

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 13:47  •  24293 просмотра

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Появилось видео, как Силы обороны Украины успешно сбивают вражеские "шахеды" из ПЗРК "Игла".

Командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук в своем Тelegram-канале поделился видео того, как Силы обороны сбивают вражеские "шахеды" из ПЗРК "Игла", передает УНН.

Успешное применение по "шахедам" ПЗРК "Игла" с тепловизионным оборудованием. Благодаря такой модернизации мобильные огневые группы Воздушных Сил становятся еще более эффективными в темное время суток

- подписал видео Николай Олещук.

Напомним

В ночь на 13 декабря украинские Силы обороны успешно сбили все 10 вражеских беспилотников "шахед". 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воздушные Силы опубликовали свежее видео противовоздушного боя по "шахедам"

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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