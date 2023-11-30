В воинской части на Житомирщине сняли с учета 50 тонн микросхем с содержанием драгоценных металлов на 65 миллионов гривен

В военной части на Житомирщине во время проверки нашли 50 тонн ценных плат, которые не состояли на учете. Об этом сообщает Министерство обороны, пишет УНН.

Детали

Во время проверки, которую проводило Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества и Департаментом аудита Минобороны, выявлено и недопущено потери микросхем с содержанием драгоценных металлов в воинской части на Житомирской области. В частности, платы содержат 28 кг золота, 60 кг серебра, 590 граммов металлов платиновой группы. Общая стоимость драгоценных материалов превышает 65 миллионов гривен.

Платы были сложены в двух гаражах на территории воинской части. После осмотра выяснилось, что, согласно паспортным данным , в блоках-ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов.

В ходе аудита установлено, что эти платы не состояли на учете воинской части. Хотя одной из задач подразделения было сохранение этого имущества. Найденные платы снова поставлены на учет. Обстоятельства, каким образом драгоценное имущество исчезло из учета и почему хранилось неучтенным, устанавливают. Материалы внутреннего аудита будут переданы в правоохранительные органы органы для предоставления правовой оценки действий командира части и привлечения его к ответственности.

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