В Винницкой области двое подростков упали с 10-метровой высоты в недействующем карьере, один - погиб

В Винницкой области на территории недействующего гранитного карьера с высоты 10 метров упали двое подростков, один - погиб, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

За пределами села Марьяновка Гайсинского района, на территории недействующего гранитного карьера, с высоты 10 метров упали двое подростков. Один из ребят сумел самостоятельно выбраться из ловушки. Он передан бригаде экстренной медицинской помощи - говорится в сообщении.

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По данным ГСЧС, другой 17-летний юноша от полученных травм погиб на месте.

Спасатели с помощью лодки добрались до места трагедии и доставили погибшего парня на берег.