В Виннице 39-летний водитель на большой скорости сбил 5-летнего мальчика, когда тот с отцом переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался в больнице, мужчине сообщено о подозрении. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, пишет УНН.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Винницкой окружной прокуратуры сообщено о подозрении 39-летнему винничанину в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего и заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению вследствие беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, сам поставил потерпевшего в опасное положение - говорится в сообщении.

Детали

Следствием установлено, что 07.07.2024 около полуночи водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на малолетнего пешехода, который с родителями пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу по улице Пирогова в Виннице. После совершения ДТП водитель скрылся в неизвестном направлении.

От полученных телесных повреждений 5-летний мальчик скончался в больнице.

Правоохранители установили место нахождения правонарушителя. По его месту жительства проведены обыски. Обнаружено транспортное средство с повреждениями передней части кузова характерными для указанного дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль изъят и помещен на арест площадку.

Сейчас судом к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

За указанные преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

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