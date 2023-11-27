В условиях непогоды вдвое уменьшилось количество желающих незаконно перейти границу - Демченко

Из-за непогоды снизилось количество мужчин, которые хотят незаконно перейти границу. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

В среднем за сутки выявляется 25-30 нарушителей, а за последний день только 14 нарушителей государственной границы были задержаны только 14 нарушителей государственной границы. Возможно, из-за погодных условий - сказал Демченко.

Детали

Он отметил, что сложные погодные условия, особенно в пределах горных участков и по линии границы, где протекают горные реки, несут серьезные риски для жизни людей.

Он также напомнил, что на прошлой неделе умер нарушитель, который три дня блуждал в горах и которого нашли с обморожением конечностей и доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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